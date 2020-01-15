В Кабинете министров Украины опровергли информацию о том, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об увольнении.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кабмина.

В правительстве также не подтвердили подлинность аудиозаписи с якобы совещания Гончарука, которая была обнародована в сети.

Напомним, ранее в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.