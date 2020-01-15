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Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.
Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время визита в штаб-квартиру НАТО, передает РБК-Украина.
По словам Дмитрия Кулебы, участие в программе EOP даст возможность более оперативно обмениваться разведывательными данными с Североатлантическим Альянсом.
— Сегодня я официально обратился в НАТО с просьбой начать официальное рассмотрение заявки Украины на получение статуса члена партнерства расширенных возможностей. Мы также проговорили очень много вещей, связанных с последующими реформами, - заявил Дмитрий Кулеба.
По его словам, если бы Украина была участницей программы в случае со сбитым украинским самолетом в Иране Киев мог бы получить быстрее качественные разведывательные данные от союзников в НАТО.
— Я при этом хочу отметить, что есть некоторые государства-члены, которые все еще рассматривают вопрос о том, нужно ли дать Украине этот статус, но руководствуются они политическими факторами, так как, в принципе, Украина отвечает всем критериям, необходимым для участия в этой программе, - сказал вице-премьер.
Ранее сообщалось о том, что Украина поддержит усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке и имеет план направить 20 военнослужащих в поддержку миссии Альянса в Ираке после того, как она возобновит работу.
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Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.
Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время визита в штаб-квартиру НАТО, передает РБК-Украина.
По словам Дмитрия Кулебы, участие в программе EOP даст возможность более оперативно обмениваться разведывательными данными с Североатлантическим Альянсом.
— Сегодня я официально обратился в НАТО с просьбой начать официальное рассмотрение заявки Украины на получение статуса члена партнерства расширенных возможностей. Мы также проговорили очень много вещей, связанных с последующими реформами, - заявил Дмитрий Кулеба.
По его словам, если бы Украина была участницей программы в случае со сбитым украинским самолетом в Иране Киев мог бы получить быстрее качественные разведывательные данные от союзников в НАТО.
— Я при этом хочу отметить, что есть некоторые государства-члены, которые все еще рассматривают вопрос о том, нужно ли дать Украине этот статус, но руководствуются они политическими факторами, так как, в принципе, Украина отвечает всем критериям, необходимым для участия в этой программе, - сказал вице-премьер.
Ранее сообщалось о том, что Украина поддержит усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке и имеет план направить 20 военнослужащих в поддержку миссии Альянса в Ираке после того, как она возобновит работу.