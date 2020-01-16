Николаевская область вошла в список пяти регионов по наибольшему количеству нарушений прав журналистов в 2019 году.

Об этом свидетельствуют годовые итоги мониторингового исследования Института массовой информации «Барометр свободы слова».

Всего 243 случая нарушений свободы слова зафиксировали эксперты Института массовой информации в Украине в течение 2019 года. Из них 172 случая касались физической агрессии против журналистов. Для сравнения: в 2018 году было зафиксировано меньше нарушений свободы слова - 235 случаев.

Отмечается, что впервые за последние три года в Украине произошло убийство журналиста. 20 июня 2019 в больнице умер черкасский журналист Вадим Комаров, который так и не вышел из медикаментозной комы после нападения.

Основными категориями нарушений свободы слова в Украине в 2019 году были:

— препятствование законной журналистской деятельности - 99 случаев (больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда было зафиксировано 96 препятствований)

— угрозы - 37 случаев (больше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 33 угрозы)

— избиение - 23 случая (меньше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 31 избиение)

— непредоставление доступа к информации - 21 случай (больше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 19)

— кибератаки и юридическое давление - по 18 случаев (в предыдущем году - 15 кибератак, случаев юрдавления - 13).

По сравнению с 2018-м, в прошлом году в Украине увеличилось количество случаев цензуры - шесть (два за аналогичный период 2018 года). По данным мониторинга ИМИ, это произошло из-за усиления цензуры медиасобственников. В частности, с телеканала ZIK уволились сотни журналистов в знак протеста против цензуры, о чем они сделали отдельное заявление.

Среди регионов Украины по количеству нарушений лидирует Киев с областью (89 случаев). Второе место по количеству нарушений заняла Одесская (19 случаев), третье место - Волынь (15), четвертое - Днепропетровщина с 14 случаями, пятое место (по 13 случаев соответственно) разделили Николаевская и Полтавская области.

— Мониторинг ИМИ показал рост количества нарушений прав журналистов в 2019 году. Хочу заметить, что рост количества нарушений произошел во всех ключевых категориях, касающихся физической агрессии, доступа к информации, кибератак и юридического давления. Причина ухудшения ситуации со свободой слова заключается в несистемном подходе к расследованиям нарушений, росте давления медиасобственников и политиков, что тоже способствует дискредитации профессии журналиста, а также в слабой солидарности в среде журналистов, - сказала Екатерина Дячук, руководитель отдела мониторинга свободы слова ИМИ.

Ранее сообщалось, что в офисе омбудсмена рассказали о нарушениях прав человека на Николаевщине в 2019 году.