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Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак написала заявление об отставке.
Об этом УНН сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.
«Действительно госпожа Бабак написала заявление по собственному желанию», - подтвердила Евгения Кравчук.
По ее словам, на кандидатом на кресло министра является нынешний глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль.
«Завтра утром вопрос рассмотрит профильный комитет и будет встреча фракции со Шмыгалем», - добавила Евгения Кравчук.
Напомним, о готовящейся отставке Алены Бабак в своих телеграм-каналах написали журналистка Соня Кошкина и нардеп Алексей Гончаренко.
«Причина в том, что она была первая в списке на «демонстративную зачистку» КМУ. Именно, что демонстративную. Типа очистка рядов. На самом деле, к ней было едва ли не меньше всех претензий. Но земельная мафия оказалась сильнее», - утверждает Соня Кошкина.
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Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак написала заявление об отставке.
Об этом УНН сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.
«Действительно госпожа Бабак написала заявление по собственному желанию», - подтвердила Евгения Кравчук.
По ее словам, на кандидатом на кресло министра является нынешний глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль.
«Завтра утром вопрос рассмотрит профильный комитет и будет встреча фракции со Шмыгалем», - добавила Евгения Кравчук.
Напомним, о готовящейся отставке Алены Бабак в своих телеграм-каналах написали журналистка Соня Кошкина и нардеп Алексей Гончаренко.
«Причина в том, что она была первая в списке на «демонстративную зачистку» КМУ. Именно, что демонстративную. Типа очистка рядов. На самом деле, к ней было едва ли не меньше всех претензий. Но земельная мафия оказалась сильнее», - утверждает Соня Кошкина.