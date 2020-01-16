Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак написала заявление об отставке.

Об этом УНН сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Действительно госпожа Бабак написала заявление по собственному желанию», - подтвердила Евгения Кравчук.

По ее словам, на кандидатом на кресло министра является нынешний глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль.

«Завтра утром вопрос рассмотрит профильный комитет и будет встреча фракции со Шмыгалем», - добавила Евгения Кравчук.

Напомним, о готовящейся отставке Алены Бабак в своих телеграм-каналах написали журналистка Соня Кошкина и нардеп Алексей Гончаренко.