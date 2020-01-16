Сенат США 16 января официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Это произошло после того, как две статьи обвинений в адрес президента представили семь уполномоченных Палаты представителей, которые передали коллегам текст обвинений в адрес Трампа, пишет Радио Свобода.

Накануне Палата представителей США назначила семь законодателей-демократов с юридическим образованием для участия в процессе об импичменте. Именно после того, как уполномоченные Палаты представителей официально зачитали обвинения на заседании Сената, стало возможным начало судебного разбирательства,

Семь конгрессменов Палаты представителей, которых в американской прессе называют «менеджерами по импичменту», будут выступать на процессе в качестве прокуроров, а сенаторы будут присяжными.

Напомним, Лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл ранее предположил, что судебное разбирательство по импичменту президента Дональда Трампа может начаться 21 января.