Профильный комитет Верховной Рады планирует одобрить назначение главы Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля на должность вице-премьера и министра развития общин и территорий Украины.

Об этом говорится в повестке дня комитета по вопросам организации государственной власти, которая есть в распоряжении НВ.

Согласно документу, на заседании в пятницу, 17 января, депутаты планируют рассмотреть увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначение Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром и главой Министерства.

Напомним, что глава Министерства развития общин и территорий Алена Бабак уходит в отставку.



