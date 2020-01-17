Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.

Об этом НикВести сообщил источник в Управлении СБУ в Николаевской области.

Как стало известно, сегодня, 17 января, в рамках уголовного производства по незаконной добыче полезных ископаемых на территории карьера, сотрудники УСБУ совместно с спецподразделением «Альфа» проводят обыски на территории «Первомайского специализированного карьера», который находится в селе Мигия.

По полученным данным, служебные лица ООО «Первомайский специализированный карьер» осуществляют незаконную добычу полезных ископаемых - без фиксации объемов в маркшейдерской документации с уклонением от уплаты налоговых и других обязательных платежей.

В ходе обысков правоохранители выявили на территории карьера завод по производству асфальта, который работает незаконно. На место вызвали представителей Государственной налоговой службы, а также полицию.

По информации собеседника издания, фактическим владельцем карьера является скандальный бизнесмен Араик Амирханян, владелец дорожной фирмы «Полтавабудцентр». Формально, одним из владельцем карьера числится Армэн Амирханян, брат Араика Амирханяна.

Ранее сообщалось, что 15 января в офис Службы автомобильных дорог в Одесской области незаконно ворвался Араик Амирханян - руководитель нескольких подрядных компаний, выполняющих дорожные работы.

В ноябре 2019 года одесский бизнесмен Араик Амирханян приезжал на пункт габаритно-весового контроля на трассе Н-24 «Николаев - Кропивницкий» и требовал отпустить его грузовые автомобили с превышением веса. После этого забрал грузовики и отчитался об уплате начисленных утром штрафах.

В июле 2019 года в помещении Антимонопольного комитета работники СБУ задерживали фактического владельца ООО «Полтавабудцентр» Араика Амирханяна.