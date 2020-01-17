Глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что в Николаеве в ближайшее время приедет Министр инфраструктуры Владислав Криклий, чтобы обсудить вопрос по морскому порту «Ольвия».

Об этом сообщается на странице Александра Стадника в Facebook.

Ранее Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время приезда в Николаев заявил, что не поддерживает идею передачи в коммунальную собственность Николаева целостного имущественного комплекса порта «Ольвия».

Губернатор отметил, что сейчас для Николаевской области актуальными остаются вопросы по морскому порту «Ольвия» и коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс».

— Получил подтверждение от Министра инфраструктуры Владислава Криклия относительно личного визита в ближайшее время в Николаевскую область. Сейчас актуальным остается вопрос по морскому порту «Ольвия», а теперь и по КП «Николаевэлектротранс», - написал Александр Стадник.

Напомним, что аудит деятельности государственного предприятия «Стивидорная компания «Ольвия», директором которого является Руслан Олейник, установил неэффективные управленческие действия, рискованные операции, которые привели к недополучению доходов или лишним расходам на общую сумму 118 миллионов гривен.

Ранее Николаевский горсовет просил президента Украины передать порт «Ольвия» в коммунальную собственность Николаева.

В марте 2019 года в Николаеве состоялось первое заседание конкурсной комиссии по передаче в концессию имущества государственного порта «Стивидорная компания «Ольвия».

Также сообщалось, что объявление конкурсов на концессию имущества ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия» и ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП) состоится в июне 2019 года, после утверждения тендерной документации.

После чего 14 августа Кабинет министров на заседании принял решение об объявлении тендеров на концессию имущества николаевского порта ГП «Стивидорная компания «Ольвия» и ГП «Херсонский морской торговый порт».

Кроме того, Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой передать порт «Ольвия» в коммунальную собственность городу без проведения конкурса.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, распорядился о завершении процесса передачи в концессию госстивидоров морских портов «Ольвия» в Николаеве и Херсон до конца текущего года.

Также турецкая морская строительная компания Aras намерена принять участие в конкурсе на концессию имущества ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия».