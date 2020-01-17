Игорь Игнатов на фото крайний справа, фото из архива НикВести

Печерский районный суд Киева 13 января постановил арестовать целостный имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан», основываясь на показаниях Игоря Игнатова, фигуранта уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами.

Об этом свидетельствует постановление суда, копия которого есть у редакции НикВести.

Решение об аресте имущества николаевского завода принимал судья Олег Белоцерковец. Он же принимал аналогичное решение об аресте имущества предприятия в сентябре 2016 года.

В постановлении указывается, что имущество «Океана» арестовано в рамках уголовного производства, расследованием которого занимается Центральный аппарат Государственного бюро расследований. Об аресте ходатайствовал старший прокурор группы прокуроров Офиса Генерального прокурора Украины Гончаренко С.О. Ни прокурор, ни следователь на судебное заседание не явились.

Имущество завода арестовано в рамках уголовного дела от 20 марта 2014 года, на основании которого суд в сентябре 2016 года принимал решение об аресте целостного имущественного комплекса ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».

Во время проведения ГБР досудебного расследования был допрошен Игорь Игнатов, который заявил якобы о нарушениях законодательства при проведении 3 декабря 2018 года аукциона по продаже имущества ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан», где победителем была признана компания «Торговый дом «Аннона».

На основании слов Игоря Игнатова суд принял решение о необходимости ареста целостного имущественого комплекса ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан», который на праве частной собственности принадлежит ООО «Компания «Український будівельник» николаевского бизнесмена Василия Капацыны.

«Задачей ареста имущества является предотвращение возможности его сокрытия, повреждения, порчи, исчезновения, потери, уничтожения, использования, передвижения, превращения, передачи, отчуждения. Следователь, прокурор должен принять необходимые меры с целью выявления и розыска имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве, в частности, путем истребования необходимой информации в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, других государственных органов и органов местного самоуправления, физических, юридических лиц», - говорится в решении суда.

Указывается, что постановление судьи может быть обжаловано в течение пяти дней с даты его оглашения.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, которые могут быть связаны с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ, с высокой долей вероятности речь может идти о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».