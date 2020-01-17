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За весь 2019 и январь 2020 года в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований погибли 148 украинских военнослужащих.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
— В целом на протяжении 2019-2020 годов за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области — 31 и 197 соответственно, — говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора уверяют, что ведомство «контролирует ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС».
В частности, заведены уголовные дела по части 3 статье 258 (террористический акт) Уголовного Кодекса Украины по фактам гибели украинских военных в Авдеевке 15 января и селе Калиновое 16 января.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала разведчика так называемой «ЛНР», который собирал данные о транспортных артериях Харькова.
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За весь 2019 и январь 2020 года в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований погибли 148 украинских военнослужащих.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
— В целом на протяжении 2019-2020 годов за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области — 31 и 197 соответственно, — говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора уверяют, что ведомство «контролирует ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС».
В частности, заведены уголовные дела по части 3 статье 258 (террористический акт) Уголовного Кодекса Украины по фактам гибели украинских военных в Авдеевке 15 января и селе Калиновое 16 января.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала разведчика так называемой «ЛНР», который собирал данные о транспортных артериях Харькова.