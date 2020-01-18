В крупных аэропортах США будут проверять пассажиров, прибывших из Китая, на заражение неизвестным респираторным вирусом.

Об этом сообщает газета The New York Times.

В сообщении сказано, что от неизвестного вируса в Китае уже погибли два человека. Еще около 45 заболели за пределами страны.

В связи с этим, в крупных аэропортах Соединенных Штатов, на территории Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, приняли решение проверять пассажиров, прибывших из китайского города Уханя на заражение неизвестным респираторным вирусом.

По предварительным данным, большинство заболевших могли заразились через контакт с животными на рынках морепродуктов и мяса в Ухане. Уверенности в том, что он передается от человека к человеку – нет.

Также сообщается, что для предварительного медицинского осмотра прилетевших из Китая, в аэропортах будут работать около 100 специалистов Центра контроля и профилактики заболеваний.

Прямые рейсы из Китая в США принимают только аэропорты Нью-Йорка и Сан-Франциско. Транзитные – в Лос-Анджелесе. В общем, ежегодно из Уханя в США прилетают от 60 до 65 тысяч человек.

В рамках медицинской проверки пассажиров будут просить заполнить анкету с вопросами, имеют ли они такие симптомы, как кашель или лихорадка, и посещали ли они рынки мяса или морепродуктов в Ухане.

Тепловые сканеры будут фиксировать лихорадку. Люди с признаками заболевания будут обследованы дополнительно, а пассажиров с подозрениями на заражение отправят в районные больницы для дальнейшего обследования.

В газете отметили, что впервые пока что неизвестное респираторное заболевание было зарегистрировано в конце декабря. На этой неделе два случая заражения были обнаружены в Таиланде и один в Японии.

По словам медиков, заболевание вызывает коронавирус (SARS и MERS), схожий с тем, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2003 году из Китая.

Напомним, ранее стало известно, что в китайском городе Ухань уже 60 человек попали в больницу с симптомами новой вирусной пневмонии. По меньшей мере 15 из них заражены одним и тем же штаммом — коронавирусом.