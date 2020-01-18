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В пятницу, 17 января, группой пиротехников ГСЧС Украины в Николаевской области было уничтожено 20 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Накануне, опасные находки обнаружил житель пгт Ольшанское Николаевского района области во время поиска металлолома на открытой территории. Пиротехническим расчетом по прибытию их классифицировано как минометная мина калибром 120 мм и 19 взрывателей.
Боеприпасы были изъяты и уничтожены путем контролируемого подрыва.
Напомним, ранее николаевские спасатели вытащили инкассаторский автомобиль, который застрял в поле.
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В пятницу, 17 января, группой пиротехников ГСЧС Украины в Николаевской области было уничтожено 20 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Накануне, опасные находки обнаружил житель пгт Ольшанское Николаевского района области во время поиска металлолома на открытой территории. Пиротехническим расчетом по прибытию их классифицировано как минометная мина калибром 120 мм и 19 взрывателей.
Боеприпасы были изъяты и уничтожены путем контролируемого подрыва.
Напомним, ранее николаевские спасатели вытащили инкассаторский автомобиль, который застрял в поле.