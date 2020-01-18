Об этом передает Variety со ссылкой на прогнозы аналитической компании BMO Capital Markets.

Отмечается, что в 2019 году компания потратила 15,3 миллиарда долларов в контент. Ожидается, что до 2028 года расходы Netflix вырастут до 26 млрд долларов.

Эксперты считают, что большинство средств Netflix потратит на производство оригинальных шоу.

Сейчас расходы Netflix на создание оригинального контента больше, чем у конкурентов. Так, в 2020 году Disney планирует потратить около миллиарда долларов для собственных шоу на Disney+, а WarnerMedia вложит в контент для HBO Мах не более, чем 2 миллиарда долларов в 2020 году.

Напомним, компания Disney решила переименовать киностудии «20th Century Fox» и «Fox Searchlight», приобретенные ею в прошлом году.