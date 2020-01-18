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Герцоги Сассекские принц Гарри и его супруга Меган Маркл больше не могут использовать свой королевский титул (Ваше Королевское Высочество).
Кроме того, как сообщает ВВС, они не будут получать финансирование на выполнение королевских обязанностей.
Герцог и герцогиня Сассекские также заявили, что вернут деньги на ремонт Фрогмор-коттеджа (2,4 миллиона фунтов стерлингов), который останется их домом в Великобритании.
Пара также больше не будет официально представлять Королеву.
Как отмечается в заявлении Букингемского дворца, новые правила вступят в силу весной этого года.
Напомним, в среду вечером, 8 января, принц Гарри и Меган Маркл опубликовали на своей странице в Instagram заявление, в котором сообщили, что отказываются от обязанностей старших членов королевской семьи.
Спустя несколько дней королева Елизавета собрала принца Чарльза, принца Уильяма и советников, после чего она выпустила заявление, что поддерживает желание герцога и герцогини Сассекских.
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Герцоги Сассекские принц Гарри и его супруга Меган Маркл больше не могут использовать свой королевский титул (Ваше Королевское Высочество).
Кроме того, как сообщает ВВС, они не будут получать финансирование на выполнение королевских обязанностей.
Герцог и герцогиня Сассекские также заявили, что вернут деньги на ремонт Фрогмор-коттеджа (2,4 миллиона фунтов стерлингов), который останется их домом в Великобритании.
Пара также больше не будет официально представлять Королеву.
Как отмечается в заявлении Букингемского дворца, новые правила вступят в силу весной этого года.
Напомним, в среду вечером, 8 января, принц Гарри и Меган Маркл опубликовали на своей странице в Instagram заявление, в котором сообщили, что отказываются от обязанностей старших членов королевской семьи.
Спустя несколько дней королева Елизавета собрала принца Чарльза, принца Уильяма и советников, после чего она выпустила заявление, что поддерживает желание герцога и герцогини Сассекских.