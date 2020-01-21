Украинская делегация в ПАСЕ во время январской сессии планирует оспаривать полномочия делегации Российской Федерации.

Об этом в интервью изданию «Новое Время» рассказала председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

«Во-первых, мы планируем участие в январской сессии с положительной проактивной позицией. Во-вторых, мы планируем оспаривать полномочия российской делегации. В-третьих, есть ряд тем, в которые мы хотим включиться, — это борьба с дискриминацией, решение экологической ситуации в Европе и в Украине, вопросы гендерной политики, вопросы, связанные с диджитализацией», — сообщила Елизавета Ясько.

По ее словам, во время январской сессии в ПАСЕ Украинская делегация планирует поднимать не только темы, связанные с антироссийскими настроениями.

«Для нас важно, чтобы мы говорили и о том, чем живут европейцы. Нам важно вписаться в картину интересов и заниматься не только внутренними украинскими вопросами», — отметила Елизавета Ясько.

Напомним, 16 января Верховная Рада Украины возобновила участие украинской делегации в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020.

Так, в июне украинская делегация решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения, уничтожающего санкционный механизм.

Днем позже ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения Москвой принципов Совета Европы.