Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что Украина должна временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с Европейским Союзом.

Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе, передает «Укринформ».

— Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой «гармонизации законодательства». Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам, - сказал Давид Арахамия.

По его мнению, если Украина создаст уникальные правила, то инвесторы будут приходить «ради использования наших различий».

— Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться, - сказал нардеп.

Кроме того, лидер «Слуги народа» подчеркнул важность конкурентного преимущества.

— Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют, - отметил Давид Арахамия.

Напомним, Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.