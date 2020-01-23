|Скорость ветра:
|6.6 м/с
|Восход солнца:
|07:27
|Заход солнца:
|16:40
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:45
|Заход солнца:
|16:34
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.1 грн
|24.5 грн
|EUR
|26.05 грн
|27.1 грн
Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что Украина должна временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с Европейским Союзом.
Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе, передает «Укринформ».
— Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой «гармонизации законодательства». Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам, - сказал Давид Арахамия.
По его мнению, если Украина создаст уникальные правила, то инвесторы будут приходить «ради использования наших различий».
— Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться, - сказал нардеп.
Кроме того, лидер «Слуги народа» подчеркнул важность конкурентного преимущества.
— Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют, - отметил Давид Арахамия.
Напомним, Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.
|
Подписывать нельзя не подписыватьАндрей Яковлев
|
«Океан», туман з пустотою та МордорСтанислав Мартиросов
Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что Украина должна временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с Европейским Союзом.
Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе, передает «Укринформ».
— Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой «гармонизации законодательства». Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам, - сказал Давид Арахамия.
По его мнению, если Украина создаст уникальные правила, то инвесторы будут приходить «ради использования наших различий».
— Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться, - сказал нардеп.
Кроме того, лидер «Слуги народа» подчеркнул важность конкурентного преимущества.
— Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют, - отметил Давид Арахамия.
Напомним, Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.