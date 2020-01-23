Почетное консульство Украины открылось в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

— Символично в День Соборности Украина открыла свое Почетное консульство в Филадельфии, штат Пенсильвания, одном из крупнейших городов восточного побережья США, – говорится в сообщении.

В официальной церемонии открытия приняли участие посол Украины в США Владимир Ельченко, генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов и представители украинской общины Америки.

Почетным консулом Украины в г.Филадельфия стала общественный деятель, юрист, член совета директоров организации Razom for Ukraine и вице-президент Украинской Федерации Америки Ирина Мазур.

Открытие Почетного консульства также посетили конгрессвумен Мэдлин Дин, экс-конгрессмен Джим Герлач, председатель консульского корпуса г.Филадельфия Питер Лонгстрет, епископ УГКЦ Андрей Рабий и Президент U.S.-Ukraine Business Council (USUBC) Морган Уильямс.

Ранее, заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временной поверенной в делах США.