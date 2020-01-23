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Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на Украинском завтрака в Давосе, пишет Громадське.
По его словам, вчера в Давосе Министерство инфраструктуры и Deutsche Bahn подписали соответствующий меморандум.
— Да, мы хотим передать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям и новым стандартам, — заявил Алексей Гончарук.
Он добавил, что о деталях и условия этой передачи стороны еще договариваться, но политическое решение уже принято.
Ранее сообщалось, что среди инструментов, к которым Украина прибегнет для привлечения инвесторов есть так называемая «инвестиционная няня» и налоговые каникулы.
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Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на Украинском завтрака в Давосе, пишет Громадське.
По его словам, вчера в Давосе Министерство инфраструктуры и Deutsche Bahn подписали соответствующий меморандум.
— Да, мы хотим передать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям и новым стандартам, — заявил Алексей Гончарук.
Он добавил, что о деталях и условия этой передачи стороны еще договариваться, но политическое решение уже принято.
Ранее сообщалось, что среди инструментов, к которым Украина прибегнет для привлечения инвесторов есть так называемая «инвестиционная няня» и налоговые каникулы.