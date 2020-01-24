За прошедшие сутки, 23 января, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

8 обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». 3 обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

«Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала этого периода российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки. За текущие сутки потерь нет», — сообщили в штабе ООС.

Напомним, вчера, 23 января, в Первомайске попрощались с бойцом 72-й отдельной механизированной бригады Александром Слободанюком, который погиб на Донбассе 19 января.