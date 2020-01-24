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Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.
Об этом они сообщили в Twitter в пятницу, 24 января.
— Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании. Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе, – написал Шарль Мишель.
Напомним, Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.
Об этом они сообщили в Twitter в пятницу, 24 января.
— Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании. Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе, – написал Шарль Мишель.
Напомним, Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.