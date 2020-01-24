|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|07:26
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:44
|Заход солнца:
|16:35
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.1 грн
|24.5 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
Пятый президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Внутрь здания он пытался попасть вместе с депутатами его фракции «Европейской солидарности».
Видео с места происшествия разместили на странице Петра Порошенко в Facebook.
Охрана пропустила на допрос только Порошенко и его защитников Игоря Голованя и Илью Новикова.
— Вы не являетесь полицейскими и украинцами. Даете мне возможность пройти внутрь? Я иду на допрос по Минским сделкам. Но они будут пытаться делать политическое шоу в стиле «Сватов» или «95 квартала»! Они умеют только шоу делать, но мы не дадим этого делать, – сказал Петр Порошенко.
Кроме депутатов перед входом в ГБР собралась группа приверженников пятого президента Украины.
В то же время в пресс-службе партии Порошенко «Европейская Солидарность» заявили, что народным депутатам незаконно препятствовали зайти в помещение ГБР. Из-за этого они вызвали полицию, но за пол часа правоохранители так и не приехали.
Напомним, братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать минимум $140 миллионов за невыполненные условия сделки о покупке доли в телеканале «1+1».
Пятый президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Внутрь здания он пытался попасть вместе с депутатами его фракции «Европейской солидарности».
Видео с места происшествия разместили на странице Петра Порошенко в Facebook.
Охрана пропустила на допрос только Порошенко и его защитников Игоря Голованя и Илью Новикова.
— Вы не являетесь полицейскими и украинцами. Даете мне возможность пройти внутрь? Я иду на допрос по Минским сделкам. Но они будут пытаться делать политическое шоу в стиле «Сватов» или «95 квартала»! Они умеют только шоу делать, но мы не дадим этого делать, – сказал Петр Порошенко.
Кроме депутатов перед входом в ГБР собралась группа приверженников пятого президента Украины.
В то же время в пресс-службе партии Порошенко «Европейская Солидарность» заявили, что народным депутатам незаконно препятствовали зайти в помещение ГБР. Из-за этого они вызвали полицию, но за пол часа правоохранители так и не приехали.
Напомним, братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать минимум $140 миллионов за невыполненные условия сделки о покупке доли в телеканале «1+1».