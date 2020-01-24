Видео с места происшествия разместили на странице Петра Порошенко в Facebook.

Охрана пропустила на допрос только Порошенко и его защитников Игоря Голованя и Илью Новикова.

— Вы не являетесь полицейскими и украинцами. Даете мне возможность пройти внутрь? Я иду на допрос по Минским сделкам. Но они будут пытаться делать политическое шоу в стиле «Сватов» или «95 квартала»! Они умеют только шоу делать, но мы не дадим этого делать, – сказал Петр Порошенко.

Кроме депутатов перед входом в ГБР собралась группа приверженников пятого президента Украины.

В то же время в пресс-службе партии Порошенко «Европейская Солидарность» заявили, что народным депутатам незаконно препятствовали зайти в помещение ГБР. Из-за этого они вызвали полицию, но за пол часа правоохранители так и не приехали.

Напомним, братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать минимум $140 миллионов за невыполненные условия сделки о покупке доли в телеканале «1+1».