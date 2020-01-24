Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект, предлагающий так называемую прогрессивную шкалу налогообложения зарплат.

Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

В проекте, предложенном народным депутатом Дубинским, предполагается, что при зарплате размером менее 10 минимальных (менее 47 230 гривен) подоходный налог будет составлять 18%.

При окладе размером от 10 до 20 минимальных заработных плат (от 47 230 до 94 460 гривен) подоходный налог составит 36%.

В свою очередь при размере оклада, превышающем 20 минимальных заработных плат (больше 94 460 гривен), из него предлагается вычитывать 54% подоходного налога.

Отмечается, что некоторые пользователи социальных сетей уже выразили свое возмущение подобной формой налогообложения, предложенной Александром Дубинским.

— Представьте, что вы тот самый инвестор, которого так ждет власть. Вы решили работать в белую и назначили зарплату начальнику отдела продаж в 50 тыс грн. С этой зарплаты, при такой прогрессивной шкале налогообложения, с нее будут вычтены 18 тыс НДФЛ (подоходный налог – прим.) и 750 военного сбора. На руки сотрудник получит 31250. Как вам такая мотивация? Кстати, ещё вы заплатите 11 тыс ЕСВ (единый социальный взнос – прим.). Итого, если вы хотите нанять человека, который на руки в белую получит 31250 грн, это вам обойдется в 61000 грн, – пишет на своей странице в Facebook Игорь Петриченко.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что зарплата народных депутатов вырастет в связи с индексацией из-за увеличения прожиточного минимума.