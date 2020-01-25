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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского союза.
Об этом Джонсон сообщил в Twitter.
— Сегодня я подписал Соглашение о выходе из Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января в честь демократического мандата британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны, — написал он.
Как сообщает британская телерадиокомпания BBC, подписывая документ Джонсон назвал это «фантастическим моментом» и выразил надежду, что этот шаг «положит конец слишком многим годам споров и разногласий».
Подписание документа премьер-министром является одним из шагов в процедуре ратификации Brexit-соглашения. Далее Европейский парламент проведет голосование по соглашению. Голосование запланировано на 29 января.
Напомним, Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского союза.
Об этом Джонсон сообщил в Twitter.
— Сегодня я подписал Соглашение о выходе из Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января в честь демократического мандата британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны, — написал он.
Как сообщает британская телерадиокомпания BBC, подписывая документ Джонсон назвал это «фантастическим моментом» и выразил надежду, что этот шаг «положит конец слишком многим годам споров и разногласий».
Подписание документа премьер-министром является одним из шагов в процедуре ратификации Brexit-соглашения. Далее Европейский парламент проведет голосование по соглашению. Голосование запланировано на 29 января.
Напомним, Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.