|Скорость ветра:
|2.7 м/с
|Восход солнца:
|07:25
|Заход солнца:
|16:43
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:43
|Заход солнца:
|16:37
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.1 грн
|24.5 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
Боевики ведут на Донбассе воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.
— Очередным показательным проявлением пренебрежения любыми правилами и договоренностями стало использование вооруженными формированиями Российской Федерации БПЛА для осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии и минометов одновременно с выполнением наблюдательных полетов БПЛА СММ ОБСЕ, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение предыдущей недели представители Миссии сообщили о шести запусках беспилотников в районе участка разведения сил и средств «Золотой» и в 5-км зоне вокруг нее с продолжительностью полетов 2 - 4 часа. Однако, как сообщается, во время, заявленное для полетов БПЛА ОБСЕ, учли семь случаев применения беспилотников боевиками в тех же районах.
— Показательно, что в это время происходило увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в том числе с использованием артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм. Таким образом, оккупанты ведут воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ, — добавили в штабе.
Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 24 января боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.
Боевики ведут на Донбассе воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.
— Очередным показательным проявлением пренебрежения любыми правилами и договоренностями стало использование вооруженными формированиями Российской Федерации БПЛА для осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии и минометов одновременно с выполнением наблюдательных полетов БПЛА СММ ОБСЕ, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение предыдущей недели представители Миссии сообщили о шести запусках беспилотников в районе участка разведения сил и средств «Золотой» и в 5-км зоне вокруг нее с продолжительностью полетов 2 - 4 часа. Однако, как сообщается, во время, заявленное для полетов БПЛА ОБСЕ, учли семь случаев применения беспилотников боевиками в тех же районах.
— Показательно, что в это время происходило увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в том числе с использованием артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм. Таким образом, оккупанты ведут воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ, — добавили в штабе.
Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 24 января боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.