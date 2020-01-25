Боевики ведут на Донбассе воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

— Очередным показательным проявлением пренебрежения любыми правилами и договоренностями стало использование вооруженными формированиями Российской Федерации БПЛА для осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии и минометов одновременно с выполнением наблюдательных полетов БПЛА СММ ОБСЕ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение предыдущей недели представители Миссии сообщили о шести запусках беспилотников в районе участка разведения сил и средств «Золотой» и в 5-км зоне вокруг нее с продолжительностью полетов 2 - 4 часа. Однако, как сообщается, во время, заявленное для полетов БПЛА ОБСЕ, учли семь случаев применения беспилотников боевиками в тех же районах.

— Показательно, что в это время происходило увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в том числе с использованием артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм. Таким образом, оккупанты ведут воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ, — добавили в штабе.

Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 24 января боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.