|Скорость ветра:
|1.2 м/с
|Восход солнца:
|07:24
|Заход солнца:
|16:44
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:41
|Заход солнца:
|16:39
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.1 грн
|24.5 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
Сегодня, 26 января, на Донбассе в результате обстрелов и взрывов погибли двое украинских военнослужащих. Еще двое были ранены.
Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в г. Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.
Ранее сообщалось, что США, Япония и Франция объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса 2019nCoV.
Сегодня, 26 января, на Донбассе в результате обстрелов и взрывов погибли двое украинских военнослужащих. Еще двое были ранены.
Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в г. Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.
Ранее сообщалось, что США, Япония и Франция объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса 2019nCoV.