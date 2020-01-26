Сегодня, 26 января, на Донбассе в результате обстрелов и взрывов погибли двое украинских военнослужащих. Еще двое были ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в г. Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее сообщалось, что США, Япония и Франция объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса 2019nCoV.