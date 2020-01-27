В Николаеве будут судить директора подрядной фирмы «Авалон-Строй», который не сделал ремонт крыши многоэтажного дома по улице Винграновского, 56, за что получил 359 тысяч гривен из городского бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Согласно данным системы публичных закупок ProZorro, в 2017 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства заключил с фирмой «Авалон-Строй» договор на капитальный ремонт дома по улице Винграновского, 56.

Как сообщают в прокуратуре, директор фирмы не выполнил условия договора, составил заведомо ложные акты об их проведении и, таким образом, присвоил себе 359 тысяч гривен бюджетных средств.

— Действия директора квалифицированы по части 3 статьи 191, части 1 статьи 366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением; служебный подлог), - сказано в сообщении.

Сообщается, что на сегодняшний день досудебное расследование в отношении директора «Авалон-Строй» завершено и далее суд будет рассматривать дело по существу.

Также отмечается, что в счет обеспечения иска Департамента ЖКХ о взыскании присвоенных денежных средств, было арестовано имущество директора фирмы на сумму 490 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского городского совета раскритиковали своего коллегу Александра Репина, который занимает должность заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, из-за «схем» с ремонтом крыш многоэтажек в Николаеве.