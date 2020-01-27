Александр Трайтли, фото из Instagram

Заместителю главы Николаевской облгосадминистрации Александру Трайтли насчитали 10 тысяч 980 гривен заработной платы за 4 дня командировки в декабре 2019 года.

Об этом свидетельствует информация о заработной плате чиновника, которую в Николаевской ОГА предоставили в ответ на информационный запрос корреспондента НикВести.

Согласно полученной информации, в декабре вице-губернатору Николаевщины Александру Трайтли была начислена заработная плата в размере 50 тысяч 574 гривны, из которых должностной оклад - 7 тысяч 928 гривен. 3,9 тысяч гривен - надбавка за выслугу лет, 7 тысяч 928 гривен - надбавка «за интенсивность труда». 11 тысяч 892 гривны составила премия, еще 6 тысяч 653 гривны чиновнику начислено в качестве зарплаты за время отпуска.

Фактически в декабре Александр Трайтли отработал 16 дней и с учетом налогов получил на руки 40 тысяч 712 гривен зарплаты.

В ноябре 2019 года Александр Трайтли фактически получил 50 тысяч 464 гривен заработной платы, из которых 25,8 тысяч гривен составила премия, а оклад и надбавка «за интенсивность труда» - по 13,8 тысяч гривен.

В октябре Александр Трайтли не получил премию, и поработал на 29,8 тысяч гривен. А в сентябре чиновник получил на руки 58 тысяч гривен, из которых 35,5 тысяч гривен составила материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Всего за 4 месяца работы, в период с сентября по декабрь 2019 года, Александр Трайтли получил заработной платы на сумму 179 тысяч 396 гривен.

Как известно, средняя заработная плата в Николаевской области к концу ноября 2019 года по данным Государственной службы статистики составила 9904 гривны.

Напомним, советницы главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника Марина Волошенюк и Алла Мочалова получили за декабрь по 40 тысяч гривен зарплаты.

Александр Трайтли был назначен на должность заместителя главы Николаевской облгосадминистрации в мае этого года при губернаторе Алексее Савченко. До этого, с 2017 года он занимал должность заместителя директора департамента финансов Николаевской ОГА. Известен тем, что обвинил врачей детской инфекционной больницы в «устраивании шоу», комментируя ситуацию с закрытием больницы. Отметим, ранее сообщалось, что в Николаеве закрыли детскую областную инфекционную больницу в связи с тем, что здание больницы находится в аварийном состоянии. Врачи, возмущенные бездействием чиновников, решили обратиться к заместителю главы Николаевской облгосадминистрации Александру Трайтли с просьбой обратить внимание на проблемы медперсонала и самой больницы. Однако в ответ на это чиновник заявил, что проблема уже давно решена и обвинил врачей в организации шоу.

Отметим, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Николаев, 17 июля, жители села Капустино пожаловались ему на отсутствие школьного автобуса, из-за чего их дети вынуждены добираться в Николаев на платных маршрутках. В свою очередь заместитель главы ОГА по вопросам в гуманитарной сфере Александр Трайтли пообещал президенту решить проблему со школьным автобусом в кратчайшие сроки.

Однако до конца 2019 года проблема так и не была решена - школьники из Капустино добираются в школы Николаева на рейсовом автобусе.