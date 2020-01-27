Премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил новый объем финансирования, который будет направлен на ремонт дорог в Украине в 2020 году.

Об этом Алексей Гончарук заявил на презентации «Дороги UA 2020».

По словам премьера, ежедневно в стране происходит более 400 аварий, в том числе из-за плохих дорог и инфраструктуры.

— В ближайшие 5 лет дороги станут символом роста и развития Украины. Для этого в 2020 году мы планируем привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения, - сообщил он.

Напомним, в ходе прзентации премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что государственное агентство автомобильных дорог «Укравтодор» намерено построить и реконструировать минимум 4 тысячи километров дорог в 2020 году.