|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:23
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:40
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.6 грн
|EUR
|26.65 грн
|27.15 грн
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил новый объем финансирования, который будет направлен на ремонт дорог в Украине в 2020 году.
Об этом Алексей Гончарук заявил на презентации «Дороги UA 2020».
По словам премьера, ежедневно в стране происходит более 400 аварий, в том числе из-за плохих дорог и инфраструктуры.
— В ближайшие 5 лет дороги станут символом роста и развития Украины. Для этого в 2020 году мы планируем привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения, - сообщил он.
Напомним, в ходе прзентации премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что государственное агентство автомобильных дорог «Укравтодор» намерено построить и реконструировать минимум 4 тысячи километров дорог в 2020 году.
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил новый объем финансирования, который будет направлен на ремонт дорог в Украине в 2020 году.
Об этом Алексей Гончарук заявил на презентации «Дороги UA 2020».
По словам премьера, ежедневно в стране происходит более 400 аварий, в том числе из-за плохих дорог и инфраструктуры.
— В ближайшие 5 лет дороги станут символом роста и развития Украины. Для этого в 2020 году мы планируем привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения, - сообщил он.
Напомним, в ходе прзентации премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что государственное агентство автомобильных дорог «Укравтодор» намерено построить и реконструировать минимум 4 тысячи километров дорог в 2020 году.