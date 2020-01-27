Медики сообщили о состоянии пострадавших в ДТП, которое произошло сегодня утром на автодороге «Одесса-Киев», в результате чего погибли два чееловека.

Об этом сообщает Думская.

Как рассказал главврач 11-й одесской городской клинической больницы Николай Турчин, всего в медучреждение доставили семерых пострадавших. Шестеро из них были переведены на амбулаторное лечение и ушли домой. Один пациент находится в реанимации.

— Парень 25 лет с множественными ушибами и ушибом головного мозга находится в коме в реанимации в тяжелом состоянии, — рассказал главврач.

Напомним, возле поселка Дачное из-за неблагоприятных погодных условий друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и автобус сообщением «Одесса-Киев». Погиб водитель автобуса.

Неподалеку от этого места случилось еще одно ДТП с участием легкового автомобиля «Renault» и грузовика. Погибла 81-летняя пассажирка легковушки.