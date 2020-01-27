|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:23
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:40
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.6 грн
|EUR
|26.65 грн
|27.15 грн
Медики сообщили о состоянии пострадавших в ДТП, которое произошло сегодня утром на автодороге «Одесса-Киев», в результате чего погибли два чееловека.
Об этом сообщает Думская.
Как рассказал главврач 11-й одесской городской клинической больницы Николай Турчин, всего в медучреждение доставили семерых пострадавших. Шестеро из них были переведены на амбулаторное лечение и ушли домой. Один пациент находится в реанимации.
— Парень 25 лет с множественными ушибами и ушибом головного мозга находится в коме в реанимации в тяжелом состоянии, — рассказал главврач.
Напомним, возле поселка Дачное из-за неблагоприятных погодных условий друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и автобус сообщением «Одесса-Киев». Погиб водитель автобуса.
Неподалеку от этого места случилось еще одно ДТП с участием легкового автомобиля «Renault» и грузовика. Погибла 81-летняя пассажирка легковушки.
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Медики сообщили о состоянии пострадавших в ДТП, которое произошло сегодня утром на автодороге «Одесса-Киев», в результате чего погибли два чееловека.
Об этом сообщает Думская.
Как рассказал главврач 11-й одесской городской клинической больницы Николай Турчин, всего в медучреждение доставили семерых пострадавших. Шестеро из них были переведены на амбулаторное лечение и ушли домой. Один пациент находится в реанимации.
— Парень 25 лет с множественными ушибами и ушибом головного мозга находится в коме в реанимации в тяжелом состоянии, — рассказал главврач.
Напомним, возле поселка Дачное из-за неблагоприятных погодных условий друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и автобус сообщением «Одесса-Киев». Погиб водитель автобуса.
Неподалеку от этого места случилось еще одно ДТП с участием легкового автомобиля «Renault» и грузовика. Погибла 81-летняя пассажирка легковушки.