На фото советница губернатора Марина Волошенюк и заместитель главы ОГА Татьяна Стахевич, фото пресс-службы Николаевской ОГА

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Татьяна Стахевич в декабре 2019 года получила заработную плату в размере 39,4 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует информация о заработной плате чиновника, которую в Николаевской ОГА предоставили в ответ на информационный запрос корреспондента НикВести.

Татьяна Стахевич была назначена заместителем главы Николаевской ОГА Александра Стадника по вопросам экономики и финансов 2 декабря 2019 года. До этого, в октябре - ноябре, она работала в качестве его советника.

В октябре Татьяна Стахевич отработала 7 дней как советник патронатной службы главы Николаевской ОГА, за что получила 4,1 тысячу гривен зарплату. В ноябре ей начислили 14,4 тысячи гривен, из которых 7,5 тысяч гривен - премия. В декабре Татьяна Стахевич за 2 последних дня работы советником получила 2,1 тысячи гривен, в том числе 1799 гривен компенсации за неиспользованный отпуск.

Уже в качестве вице-губернатора Татьяне Стахевич в декабре насчитали зарплаты на общую сумму 49 тысяч гривен. Из них должностной оклад - 9,2 тысячи гривен, еще столько же - надбавка «за интенсивность труда». Премия составила 13,8 тысяч гривен.

14 тысяч 707 гривен Татьяна Стахевич получила в качестве зарплаты за период командировки, которая длилась 6 дней, то есть, по 2,4 тысячи гривен в день, что составляет около 100 долларов США.

Ранее сообщалось, что заместителю главы Николаевской облгосадминистрации Александру Трайтли насчитали 10 тысяч 980 гривен заработной платы за 4 дня командировки в декабре 2019 года.