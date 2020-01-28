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Депутат Николаевского городского совета Евгений Рымарь, комментируя предстоящие местные выборы, заявил, что у его попугая больше шансов, чем у него.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Сегодня утром, поверхностно изучив новое избирательное законодательство, понял что у моего попугая больше шансов победить на выборах, чем у меня - если он будет под правильным номером в правильной партии.Отмена мажоритарки, повышение задатков для участия в выборах, увеличение округов, огромные непонятные списки - убивают последние остатки демократии, свободы избирать или быть избранным и ведет к полной узурпации власти олигархами, - написал депутат.
Напомним, что Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс Украины, который существенно увеличивает сумму денежного залога для участия в местных выборах. В частности, стоимость регистрации кандидатом в мэры Николаева составит 699 тысяч 4 гривны, столько же будет стоить регистрация списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета. Зарегистрировать список в Николаевский областной совет будет стоить 1 миллион 681 тысячу 388 гривен. Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает неправильным повышение денежного залога до 700 тысяч гривен для регистрации кандидатом в мэры Николаева.
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Депутат Николаевского городского совета Евгений Рымарь, комментируя предстоящие местные выборы, заявил, что у его попугая больше шансов, чем у него.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Сегодня утром, поверхностно изучив новое избирательное законодательство, понял что у моего попугая больше шансов победить на выборах, чем у меня - если он будет под правильным номером в правильной партии.Отмена мажоритарки, повышение задатков для участия в выборах, увеличение округов, огромные непонятные списки - убивают последние остатки демократии, свободы избирать или быть избранным и ведет к полной узурпации власти олигархами, - написал депутат.
Напомним, что Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс Украины, который существенно увеличивает сумму денежного залога для участия в местных выборах. В частности, стоимость регистрации кандидатом в мэры Николаева составит 699 тысяч 4 гривны, столько же будет стоить регистрация списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета. Зарегистрировать список в Николаевский областной совет будет стоить 1 миллион 681 тысячу 388 гривен. Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает неправильным повышение денежного залога до 700 тысяч гривен для регистрации кандидатом в мэры Николаева.