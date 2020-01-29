В феврале этого года в Николаеве планируют провести туристический форум, целью которого является определение направления развития туризма в Николаевской области.

Организатором форума выступит управление молодежи и спорта Николаеской областной государственной администрации, сообщают НикВести.

Этот вопрос обсуждался во время заседания совета по вопросам туризма в Николаевской ОГА, который прошел 21 января.

Инициатором проведения форума является организация «Мрій Дій», коллективу которой недавно вручил благодарность глава Николаевской ОГА Александр Стадник.

О планах по проведению форума во время заседания туристического совета выступил представитель «Мрій Дій» Андрей Нерода.

— На сегодняшний день, так как туристический форум мы решили проводить в феврале, то мы решили, что сейчас в первую очередь для Николаевской облгосадминистрации очень важно понять, как правильно формулировать стратегию, - сказал Андрей Нерода.

По его мнению, в форуме должны принять участие главы объединенных территориальных общин (ОТГ), а также представители ресторанного и отельного бизнеса.

— Мы видим такой формат: на этот форум есть идея пригласить всех глав ОТГ, потому что на сегодня ОТГ имеет, во-первых, они имеют свои бюджеты, во-вторых, они имеют свои ресурсы человеческие, кроме того у них есть исторические какие-то интересности, туристические интересности, которые они могут даже презентовать. Кроме того, пригласить всех владельцев ресторанного, отельного, санаторного, базы отдыха, всего бизнеса, который есть и заинтересован в развитии туризма, чтобы туристическая сфера развивалась. Также хотим пригласить сюда экспертов туристической сферы, - рассказал Андрей Нерода.

Форум предлагается провести в сессионном зале Николаевского областного совета, а в холле возле зала устроить выставку и презентацию проектов.

— Чтобы не тратить 250 или сколько там тысяч гривен на этот форум, так как он будет в феврале, то для того, чтобы понять стратегию, на форуме достаточно будет помещения зала ОГА, сессионного зала ОГА (сессионный зал Николаевского облсовета, - прим.), также холл ОГА (холл Николаевского облсовета, - прим.), где будет проходить выставка, презентация каких-то интересностей, презентация совместных проектов, возможных программ и тех самых ресурсов, которые может до февраля разработать платформа «Мрій Дій». Это так же, как и ТИЦу, это может быть какой-то информационный сайт, каталог, еще какие-то наработки, возможности, которые мы можем предоставить ОТГ, отелям, ресторанам, которые могут сотрудничать вместе, - рассказал общественник.

Андрей Нерода подытожил, что цель форума — решить вопрос о стратегии развития туризма и его финансировании.

— Туристический форум нам нужен для того, чтобы всем вместе, вместе с главами ОТГ, вместе с бизнесом решить вместе направления развития стратегии туризма Николаева, а также решить вопрос финансирования. Мы понимаем, что если бизнес, ОТГ и область подключатся к этому бюджету, которые есть даже сейчас, мы сможем сделать намного больше вместе. Так же, как мы сейчас попробуем сделать туристический форум, мы можем показать пример, как можно вместе делать много мероприятий, - рассказал Андрей Нерода.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что разработка приложения или сайта для туристов, которые планируют посетить Николаевскую область, бессмысленна, поскольку ими не будут пользоваться.