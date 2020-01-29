Николаевский глиноземный завод

Николаевский глиноземный завод является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.

Об этом свидетельствуют данные Управления экологии и природных ресурсов Николаевской областной государственной администрации за 2018 год, опубликованные на портале открытых данных в декабре 2019 года, сообщают НикВести.

К перечню основных загрязнителей области относятся 11 предприятий, объемы выбросов от которых превышают 100 тонн в год. Объемы выбросов этих предприятий составляют 68,4% от объемов выбросов всех предприятий области и равны 8,952 тысячам тонн.

Самым крупным загрязнителем воздуха в Николаевской области является ООО «Николаевский глиноземный завод». В 2018 году предприятием выброшено в атмосферу 2362,3 тонн загрязняющих веществ. Это на 244,7 тонн больше, чем в 2017 году в связи с увеличением объемов производства.

Также среди крупных загрязнителей воздуха такие предприятия: «Югцемент» (филиал ЧАО «Дикергофф цемент Украина»), АО «Николаевгаз», филиал «Укртрансгаза» в Николаевской области и другие крупные предприятия.

Согласно данным отчета, в 2018 году в атмосферный воздух Николаевской области стационарными источниками загрязнения было выброшено 13 тысяч тонн загрязняющих веществ.

Кроме того, в атмосферу от стационарных источников загрязнения выкинуто 2 миллиона тонн парникового газа, который влияет на изменение климата. По данным главного управления статистики в Николаевской области в общем количестве загрязняющих веществ стационарных источников доминировали выбросы метана 25,9%, твердые вещества 23,8% и соединения азота 23,4%.

По видам экономической деятельности в 2018 году больше всего было выброшено загрязняющих веществ предприятиями перерабатывающей промышленности.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия. Для производства глинозема в качестве сырья используют бокситы, переработка которых осуществляется гидрохимическим способом по методу Байера. До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.

Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников.

Напомним, накануне были обнародованы аудиозаписи, на которых бывший начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорь Щербина требовал, чтобы следователи Государственного бюро расследований допросили директора «Николаевского глиноземного завода».