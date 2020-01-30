В Китае уменьшается количество новых случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом.

Об этом заявляет Национальная комиссия здравоохранения Китая, сообщает Global Times.

— Более чем в 10 провинциях КНР, включая провинцию Хубэй в Центральном Китае, фиксируется снижение числа новых инфицированных по сравнению с предыдущим днем, - говорится в сообщении.

В частности, в провинции Хубэй зарегистрировали 840 новых случаев заболевания коронавирусом (27 января - 1291 случай).

Как сообщал Укринформ, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). Предварительно определено, что источником инфекции могут быть животные.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 29 января 2020 года в мире зарегистрированы 6 057 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 132 из них летальные. Кроме Китая, заболевания зафиксированы в 16 странах.

Коронавирусы – это большое семейство респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавирус является лихорадка и затрудненное дыхание.

Напомним, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения соберется в четверг, 30 января, для обсуждения проблемы зафиксированного в Китае коронавируса 2019-nCoV.