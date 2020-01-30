В Николаеве из городского бюджета в 2019 году потратили 75,7 миллионов гривен на ремонт дорог.

Об этом свидетельствует информация, которую НикВести предоставили в мэрии Николаева в ответ на информационный запрос.

Среди всех распорядителей средств, больше всего денег на ремонт дорог в 2019 году потратил Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета - 41 миллион 783 тысячи гривен. Из них на текущий ремонт - 35,8 миллионов гривен, а на капитальный - 5,9 миллионов гривен.

Что касается администраций районов, то в Центральном районе потратили 9,1 миллион гривен на ремонт дорог, их которых 8,5 миллионов гривен - это капитальный ремонт.

Администрация Заводского района потратила 4,4 миллиона гривен на капитальный и еще 1,8 миллионов на текущий ремонт дорог.

В Ингульском районе потратили 4,4 миллиона гривен на ремонт дорог. Из них 3,8 миллиона гривен - капитальный ремонт, еще 600 тысяч гривен - текущий ремонт дорог.

Что касается Корабельного района, то там в 2019 году отремонтировали дорог на сумму 14 миллионов гривен. Из них на капитальный ремонт потратили 13,2 миллиона гривен.

Как известно, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич объявил, что дороги являются приоритетом в бюджете Николаева 2020 года.