«Николаевский глиноземный завод» создает самое большое количество отходов 4 класса в области.

Об этом свидетельствует информация из регионального отчета о состоянии окружающей природной среды в Николаевской области в 2018 году, которую в конце прошлого года подготовило управление экологии и природных ресурсов Николаевской областной государственной администрации, сообщают НикВести.

В этом отчете приводятся данные управления статистики в Николаевской области об основных показателях создания и обращения с отходами в 2017 году. Согласно этим данным, в Николаеве и Николаевской области объем созданных отходов за 2017 год составляет 2,3 миллиарда тонн отходов.

Из них отходы IV класса опасности составляют 99,3% - 2,1 миллиарда тонн. 77% от общего количества отходов, по данным 2017 года, составляют отходы, которые создает предприятие «Николаевский глиноземный завод».

Сообщается, что в 2018 году «Николаевский глиноземный завод» создал 1,9 миллиардов тонн красного шлама, из которых реализовано потребителям 141,7 миллионов тонн.

По состоянию на 1 января 2019 года на шламохранилищах накоплено 43,5 миллионов тонн красного шлама. Это 82,2% от всех накопленных отходов IV класса.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия. Для производства глинозема в качестве сырья используют бокситы, переработка которых осуществляется гидрохимическим способом по методу Байера. До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.

Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников.

Ранее сообщалось, что Николаевский глиноземный завод является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.