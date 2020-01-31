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Президент США Дональд Трамп не выдвигал Украине никаких условий для визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского, в том числе провести расследование в отношении Джо Байдена.
Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции с Зеленским в Киеве, сообщает Европейская правда.
— Я удивлен вопросом, но ответ не удивит. Нет, не было никаких условий для приезда президента Зеленского в Вашингтон. Просто нам нужно найти подходящее время, соответствующие возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться, что это произойдет в то время, когда между нашими странами будет значительный прогресс. Мы будем всегда рады приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне, мы уверены, что такая встреча состоится, - рассказал Майк Помпео.
Зеленский в свою очередь заявил, что его визит будет «правильным для отношений двух стран, для статуса Украины».
О назначении нового посла США в Украине Помпео сказал, «что со временем мы решим все дипломатические вопросы».
— Я думаю, что в подходящее время будут назначены соответствующие встречи на высшем уровне, - рассказал Майк Помпео.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский не считает, что история вокруг процесса импичмента президента США Дональда Трампа ухудшила отношения между странами.
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Президент США Дональд Трамп не выдвигал Украине никаких условий для визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского, в том числе провести расследование в отношении Джо Байдена.
Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции с Зеленским в Киеве, сообщает Европейская правда.
— Я удивлен вопросом, но ответ не удивит. Нет, не было никаких условий для приезда президента Зеленского в Вашингтон. Просто нам нужно найти подходящее время, соответствующие возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться, что это произойдет в то время, когда между нашими странами будет значительный прогресс. Мы будем всегда рады приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне, мы уверены, что такая встреча состоится, - рассказал Майк Помпео.
Зеленский в свою очередь заявил, что его визит будет «правильным для отношений двух стран, для статуса Украины».
О назначении нового посла США в Украине Помпео сказал, «что со временем мы решим все дипломатические вопросы».
— Я думаю, что в подходящее время будут назначены соответствующие встречи на высшем уровне, - рассказал Майк Помпео.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский не считает, что история вокруг процесса импичмента президента США Дональда Трампа ухудшила отношения между странами.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов