Президент США Дональд Трамп не выдвигал Украине никаких условий для визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского, в том числе провести расследование в отношении Джо Байдена.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции с Зеленским в Киеве, сообщает Европейская правда.

— Я удивлен вопросом, но ответ не удивит. Нет, не было никаких условий для приезда президента Зеленского в Вашингтон. Просто нам нужно найти подходящее время, соответствующие возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться, что это произойдет в то время, когда между нашими странами будет значительный прогресс. Мы будем всегда рады приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне, мы уверены, что такая встреча состоится, - рассказал Майк Помпео.

Зеленский в свою очередь заявил, что его визит будет «правильным для отношений двух стран, для статуса Украины».

О назначении нового посла США в Украине Помпео сказал, «что со временем мы решим все дипломатические вопросы».

— Я думаю, что в подходящее время будут назначены соответствующие встречи на высшем уровне, - рассказал Майк Помпео.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский не считает, что история вокруг процесса импичмента президента США Дональда Трампа ухудшила отношения между странами.