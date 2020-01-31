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Китайская компания «COFCO» заявила о намерении расширить свой терминал по перевалке зерновых и масляничных в Николаевском морском порту.
Об этом говорится в публикации на официальном сайте Администрации морских портов Украины по итогам заседания Совета порта, который прошел в Николаеве 29 января.
Директор «Дунайской судоходно-стивидорной компании» (ДССК), которая входит в группу компаний «COFCO», Юрий Булгаков представил участникам Совета порта проект по развитию перегрузчного комплекса зерновых, масляничный культур и продуктов их переработки в морпорту Николаева.
Своим проектом компания показывает намерения в проведении реконструкции и модернизации перегрузочного комплекса, который находится в тылу причалов №№ 1, 2.
Также «ДССК» хочет получить право на пользование реконструированным причалом №0.
По информации НикВести, «COFCO» планирует модернизировать терминал, установив силосы для одновременного хранения 40 тысяч тонн зерна, а также резервуары для хранения масла. Также компания хочет получить в пользование причал длиной в 140 метров.
COFCO International — один из крупнейших производителей, переработчиков и трейдеров сельскохозяйственной продукции в Китае. Компания имеет представительства в 140 странах. В марте 2016 года COFCO установила полный контроль над совместным предприятием с гонконгской Noble Group, выкупив 49% акций за $750 млн. В Украине Noble Group принадлежало ООО «Нобл Ресорсиз Украина» (Киев), ООО «Новоалексеевский элеватор» (Херсонская область), ООО «Сателлит» (Киев). В августе 2014 года Noble Group прибрела ООО «Дунайская судоходно-стивидорная компания» (ДССК), которая владела землей и перевалочными мощностями в Николаевском порту.
Как известно, в апреле 2016 года «COFCO» завершила строительство перегрузочного комплекса зерновых и масличных культур и продуктов их переработки вблизи причалов №№ 1,2 Николаевского морского торгового порта. COFCO инвестировала в реализацию проекта $75 миллионов. Тогда сообщалось, что Срок окупаемости нового терминала по перевалке сельхозпродукции «COFCO» в Николаевском порту составит 8 лет.
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Китайская компания «COFCO» заявила о намерении расширить свой терминал по перевалке зерновых и масляничных в Николаевском морском порту.
Об этом говорится в публикации на официальном сайте Администрации морских портов Украины по итогам заседания Совета порта, который прошел в Николаеве 29 января.
Директор «Дунайской судоходно-стивидорной компании» (ДССК), которая входит в группу компаний «COFCO», Юрий Булгаков представил участникам Совета порта проект по развитию перегрузчного комплекса зерновых, масляничный культур и продуктов их переработки в морпорту Николаева.
Своим проектом компания показывает намерения в проведении реконструкции и модернизации перегрузочного комплекса, который находится в тылу причалов №№ 1, 2.
Также «ДССК» хочет получить право на пользование реконструированным причалом №0.
По информации НикВести, «COFCO» планирует модернизировать терминал, установив силосы для одновременного хранения 40 тысяч тонн зерна, а также резервуары для хранения масла. Также компания хочет получить в пользование причал длиной в 140 метров.
COFCO International — один из крупнейших производителей, переработчиков и трейдеров сельскохозяйственной продукции в Китае. Компания имеет представительства в 140 странах. В марте 2016 года COFCO установила полный контроль над совместным предприятием с гонконгской Noble Group, выкупив 49% акций за $750 млн. В Украине Noble Group принадлежало ООО «Нобл Ресорсиз Украина» (Киев), ООО «Новоалексеевский элеватор» (Херсонская область), ООО «Сателлит» (Киев). В августе 2014 года Noble Group прибрела ООО «Дунайская судоходно-стивидорная компания» (ДССК), которая владела землей и перевалочными мощностями в Николаевском порту.
Как известно, в апреле 2016 года «COFCO» завершила строительство перегрузочного комплекса зерновых и масличных культур и продуктов их переработки вблизи причалов №№ 1,2 Николаевского морского торгового порта. COFCO инвестировала в реализацию проекта $75 миллионов. Тогда сообщалось, что Срок окупаемости нового терминала по перевалке сельхозпродукции «COFCO» в Николаевском порту составит 8 лет.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов