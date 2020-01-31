Полтавский апелляционный суд возобновил уголовное производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, заведенное из-за пыток активистов харьковского Евромайдана в январе 2014 года.

Данное решение было принято сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

— Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлено на новое судебное рассмотрение. Ход судебного разбирательства находится на контроле руководства Офиса Генерального прокурора, - сказано в сообщении.

Напомним, что в августе 2018 года районный суд Полтавы закрыл уголовное дело по обвинению мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, «в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу».

Как известно, 25 января 2014 года в Харькове напали на участников шествия в поддержку Евромайдана. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО «Батьківщина») заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова после того, как они снимали номера автомобилей «друзей Кернеса» возле гостиницы «Националь».

Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД в Харьковской области заявил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных части 2 и части 3 статьи 27, части 2 статьи 146 УКУ (незаконное лишение свободы или похищение человека), части 2 и части 3 статьи 27, части 2 статьи 127 (истязание), части 2 и части 3 статьи 27, части 1 статьи 129 (угроза убийством) и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников. Позже рассмотрение «дела Кернеса» перенесли из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Напомним, что в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.