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Полтавский апелляционный суд возобновил уголовное производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, заведенное из-за пыток активистов харьковского Евромайдана в январе 2014 года.
Данное решение было принято сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
— Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлено на новое судебное рассмотрение. Ход судебного разбирательства находится на контроле руководства Офиса Генерального прокурора, - сказано в сообщении.
Напомним, что в августе 2018 года районный суд Полтавы закрыл уголовное дело по обвинению мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, «в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу».
Как известно, 25 января 2014 года в Харькове напали на участников шествия в поддержку Евромайдана. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО «Батьківщина») заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова после того, как они снимали номера автомобилей «друзей Кернеса» возле гостиницы «Националь».
Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД в Харьковской области заявил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.
2 марта 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных части 2 и части 3 статьи 27, части 2 статьи 146 УКУ (незаконное лишение свободы или похищение человека), части 2 и части 3 статьи 27, части 2 статьи 127 (истязание), части 2 и части 3 статьи 27, части 1 статьи 129 (угроза убийством) и о завершении досудебного расследования.
26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников. Позже рассмотрение «дела Кернеса» перенесли из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.
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Полтавский апелляционный суд возобновил уголовное производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, заведенное из-за пыток активистов харьковского Евромайдана в январе 2014 года.
Данное решение было принято сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
— Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлено на новое судебное рассмотрение. Ход судебного разбирательства находится на контроле руководства Офиса Генерального прокурора, - сказано в сообщении.
Напомним, что в августе 2018 года районный суд Полтавы закрыл уголовное дело по обвинению мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, «в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу».
Как известно, 25 января 2014 года в Харькове напали на участников шествия в поддержку Евромайдана. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО «Батьківщина») заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова после того, как они снимали номера автомобилей «друзей Кернеса» возле гостиницы «Националь».
Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД в Харьковской области заявил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.
2 марта 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных части 2 и части 3 статьи 27, части 2 статьи 146 УКУ (незаконное лишение свободы или похищение человека), части 2 и части 3 статьи 27, части 2 статьи 127 (истязание), части 2 и части 3 статьи 27, части 1 статьи 129 (угроза убийством) и о завершении досудебного расследования.
26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников. Позже рассмотрение «дела Кернеса» перенесли из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.
Напомним, что в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов