Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник решил провести аудит использования бюджетных средств в Николаевской области за период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019-го.

Об этом идет речь в распоряжении главы ОГА от 29 января 2020 № 19-р.

Так, своим распоряжением Александр Стадник создал комиссию по проведению комплексного аудита использования бюджетных средств в Николаевской области за указанный период.

Главой комиссии губернатор назначил свою заместительницу Татьяну Стахевич. Также в состав комиссии вошли:

директор департамента финансов ОГА Вадим Ищенко

старший оперуполномоченный по особо важным делам управления стратегических расследований Нацполиции в Николаевской области Юрий Дабижа (по согласованию)

главный специалист по вопросам предотвращения коррупции аппарата ОГА Владимир Ивановский

главный специалист сектора внутреннего аудита аппарата ОГА Лариса Круглая

начальник ГУ статистики в Николаевской области Зоя Лукьяненко (по согласованию)

начальник ГУ Государственной казначейской службы Украины в Николаевской области Александра Лукьяненко (по согласованию)

начальник первого сектора отдела контрразведывательной защиты экономики государства УСБУ в Николаевской области Алексей Мещеряков (по согласованию)

и. о. начальника ГУ Государственной налоговой службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев (по согласованию)

начальник отдела контроля в аграрной отрасли, экологии и природопользования Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области Дмитрий Степанюк (по согласованию)

и. о. заведующего сектором внутреннего аудита аппарата ОГА Ирина Царенко.

«Поручить руководителям структурных подразделений облгосадминистрации, председателям райгосадминистраций и рекомендовать городским (городов областного значения) головам, сельским, поселковым, городским головам объединенных территориальных общин, руководителям территориальных органов министерств, других центральных органов исполнительной власти предоставлять в полном объеме и в установленные сроки необходимую информацию на запросы главы комиссии», - говорится в распоряжении.

Александр Стадник поручил Татьяне Стахевич предоставить аудиторский отчет до 2 марта 2020 года. В приложении к распоряжению указано, что отчет должен состоять, в том числе, из данных по использованию средств как государственного, так и местного бюджета.

Отметим, что согласно Закону Украины «О местном самоуправлении», местные бюджеты являются самостоятельными (ч. 6 ст. 16), а государственный контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления может осуществляться только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, и не должен приводить к вмешательству органов государственной власти или их должностных лиц в осуществление органами местного самоуправления предоставленных им собственных полномочий (ст. 20).

Таким образом, распоряжение главы ОГА для местных советов носит исключительно рекомендательный характер.

Напомним, ранее начальник управления Южного офиса Государственной аудиторской службы на Николаевщине Денис Яковлев заявил, что в области не проводились финансовые проверки в некоторых сельсоветах и поселковых советах уже больше 10 лет.