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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пообещал опубликовать интервью с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным.
Об этом Рудольф Джулиани написал на своей странице в Twitter.
«В обед вы сможете увидеть и услышать мое эксклюзивное интервью, сделанное в Украине, с Виктором Шокиным — прокурором, которого почти убили», — написал он.
Напомним, что ранее Рудольф Джулиани заявил, что опубликует отчет врача о покушении на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.
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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пообещал опубликовать интервью с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным.
Об этом Рудольф Джулиани написал на своей странице в Twitter.
«В обед вы сможете увидеть и услышать мое эксклюзивное интервью, сделанное в Украине, с Виктором Шокиным — прокурором, которого почти убили», — написал он.
Напомним, что ранее Рудольф Джулиани заявил, что опубликует отчет врача о покушении на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов