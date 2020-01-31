Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пообещал опубликовать интервью с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным.

Об этом Рудольф Джулиани написал на своей странице в Twitter.

«В обед вы сможете увидеть и услышать мое эксклюзивное интервью, сделанное в Украине, с Виктором Шокиным — прокурором, которого почти убили», — написал он.

Напомним, что ранее Рудольф Джулиани заявил, что опубликует отчет врача о покушении на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.