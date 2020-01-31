Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения и реализации программы энергоэффективности в жилом фонде.

Владимир Зеленский заслушал информацию о том, какие шаги были предприняты для уменьшения стоимости услуг и снижения энергопотребления за прошедшее время, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во встрече приняли участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, руководители профильных министерств, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан и его заместители.

Президент напомнил, что вопрос тарифов на услуги теплоснабжения, а также реализация мероприятий по энергоэффективности, которые позволят уменьшить расходы граждан на коммунальные услуги, обсуждался на заседании Совета развития общин и территорий в декабре 2019 года.

— Все мы боролись за это. Пожалуйста, по поводу результатов. Меня интересует, какая платежка была в декабре, в сравнении – в январе, что ждет людей в феврале, – сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что, по его информации, многие потребители действительно констатируют уменьшение сумм в счетах за услуги ЖКХ. В то же время есть сообщения о минимальном снижении тарифов или же его полном отсутствии.

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что правительство со своей стороны сделаол все возможное для выполнения поручения Главы государства, чтобы украинцы этой зимой платили за тепло меньше. По его словам, за декабрь потребителям было начислено к уплате на 5-35% меньше – в зависимости от города и региона.

— В целом 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и весьма значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. Мы продолжаем работать с областными администрациями, и в январе ожидаем, что больше предприятий смогут приобщиться к этому процессу, – сообщил Алексей Гончарук.

Премьер-министр подчеркнул, что в тех городах, где тарифы на тепло раньше были более экономически обоснованными, сейчас меньше возможности для их снижения, чем в регионах, где они были завышенными. Алексей Гончарук также добавил, что на стоимость тепла в каждом регионе влияет техническое состояние предприятий теплокоммунэнерго, их оборудование, объемы потребления и потери тепла.

Что касается разделения платежки за газ на две, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что ранее граждане платили и за сам газ, и за его доставку по одной квитанции, а сейчас должны платить отдельно за топливо и за его транспортировку. По словам Валерия Тарасюка, это необходимо для того, чтобы в перспективе украинские потребители могли свободно менять поставщика газа.

Участники встречи согласились, что основной запас уменьшения стоимости тепла для населения не в снижении цен на газ, а в проведении эффективной термомодернизации зданий и реализации мероприятий по энергоэффективности в жилом фонде.

По информации Премьер-министра, 31 город уже подал заявки для участия в программе термомодернизации.

В то же время министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак отметила, что есть вопрос комплексной готовности городов к внедрению программ по термомодернизации. В этом контексте участники совещания сошлись во мнении о необходимости поддержки городов и общин, предоставления им профессиональной помощи в разработке программ энергоэффективности, что является одним из условий для участия в государственной программе.

Ранее директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что в других городах Украины тариф на тепло удалось снизить из-за того, что перед отопительным сезоном его значительно повысили.