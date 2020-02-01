Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации проведет проверку в кожно-венерологическом диспансере на Радостной, 2, где пациентов заставляют делать «благотворительные взносы», чтобы пройти обследование.

Об этом сообщает пресс-служба облздрава.

— Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации в ответ на информацию, размещенную в социальных сетях о работе областного кожно-венерологического диспансера информирует: 03.02.2020 будет создана комиссия, которая проведет соответствующую проверку. О результатах работы управление сообщит на официальном сайте, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что журналист Юлия Бойченко опубликовала информацию, в которой рассказала, что в Областном кожно-венерологическом диспансере на Радостной, 2 пациентов заставляют делать «благотворительные взносы», чтобы пройти обследование.