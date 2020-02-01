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Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации проведет проверку в кожно-венерологическом диспансере на Радостной, 2, где пациентов заставляют делать «благотворительные взносы», чтобы пройти обследование.
Об этом сообщает пресс-служба облздрава.
— Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации в ответ на информацию, размещенную в социальных сетях о работе областного кожно-венерологического диспансера информирует: 03.02.2020 будет создана комиссия, которая проведет соответствующую проверку. О результатах работы управление сообщит на официальном сайте, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что журналист Юлия Бойченко опубликовала информацию, в которой рассказала, что в Областном кожно-венерологическом диспансере на Радостной, 2 пациентов заставляют делать «благотворительные взносы», чтобы пройти обследование.
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Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации проведет проверку в кожно-венерологическом диспансере на Радостной, 2, где пациентов заставляют делать «благотворительные взносы», чтобы пройти обследование.
Об этом сообщает пресс-служба облздрава.
— Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации в ответ на информацию, размещенную в социальных сетях о работе областного кожно-венерологического диспансера информирует: 03.02.2020 будет создана комиссия, которая проведет соответствующую проверку. О результатах работы управление сообщит на официальном сайте, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что журналист Юлия Бойченко опубликовала информацию, в которой рассказала, что в Областном кожно-венерологическом диспансере на Радостной, 2 пациентов заставляют делать «благотворительные взносы», чтобы пройти обследование.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов