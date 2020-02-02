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В случае, если владелец затонувшего в Одессе танкера «Delfi» не выполнит требование убрать судно до 31 марта, его могу разрзать на месте.
Об этом стало известно на совещании в Одесской обладминистрации, передают Українські Новини.
Соответствующее предписание судовладельцу также установил капитан Одесского порта Кирилл Цупко.
В случае невыполнения данных условий, Администрация морских портов (АМПУ) самостоятельно переместит судно за 40-45 дней. Если поднять танкер не удастся, его будут резать на месте около 100-120 дней.
Напомним, что собственник танкера «Delfi» хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.
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В случае, если владелец затонувшего в Одессе танкера «Delfi» не выполнит требование убрать судно до 31 марта, его могу разрзать на месте.
Об этом стало известно на совещании в Одесской обладминистрации, передают Українські Новини.
Соответствующее предписание судовладельцу также установил капитан Одесского порта Кирилл Цупко.
В случае невыполнения данных условий, Администрация морских портов (АМПУ) самостоятельно переместит судно за 40-45 дней. Если поднять танкер не удастся, его будут резать на месте около 100-120 дней.
Напомним, что собственник танкера «Delfi» хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов