В случае, если владелец затонувшего в Одессе танкера «Delfi» не выполнит требование убрать судно до 31 марта, его могу разрзать на месте.

Об этом стало известно на совещании в Одесской обладминистрации, передают Українські Новини.

Соответствующее предписание судовладельцу также установил капитан Одесского порта Кирилл Цупко.

В случае невыполнения данных условий, Администрация морских портов (АМПУ) самостоятельно переместит судно за 40-45 дней. Если поднять танкер не удастся, его будут резать на месте около 100-120 дней.

Напомним, что собственник танкера «Delfi» хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.