На сегодняшний день в мире зарегистрировано 14 тысяч 568 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом типа 2019-nCoV. Из них 305 – смертельные.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В сообщении сказано, что это данные на утро 2 февраля.

При этом, за пределами Китая зафиксировано 155 случаев заражения.

23 случая приходятся на страны Европы – в Германии 8, во Франции 6, в Италии 2, в России 2, в Великобритании 2, а также по одному в Швеции, Финляндии и Испании.

В Минздраве отметили, что в Украине не было ни одного подтвержденного клинически случая заражения.

В декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Напомним, ранее Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения, в том числе средств индивидуальной защиты, для помощи в борьбе с коронавирусом.