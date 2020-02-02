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На сегодняшний день в мире зарегистрировано 14 тысяч 568 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом типа 2019-nCoV. Из них 305 – смертельные.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
В сообщении сказано, что это данные на утро 2 февраля.
При этом, за пределами Китая зафиксировано 155 случаев заражения.
23 случая приходятся на страны Европы – в Германии 8, во Франции 6, в Италии 2, в России 2, в Великобритании 2, а также по одному в Швеции, Финляндии и Испании.
В Минздраве отметили, что в Украине не было ни одного подтвержденного клинически случая заражения.
В декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Напомним, ранее Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения, в том числе средств индивидуальной защиты, для помощи в борьбе с коронавирусом.
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На сегодняшний день в мире зарегистрировано 14 тысяч 568 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом типа 2019-nCoV. Из них 305 – смертельные.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
В сообщении сказано, что это данные на утро 2 февраля.
При этом, за пределами Китая зафиксировано 155 случаев заражения.
23 случая приходятся на страны Европы – в Германии 8, во Франции 6, в Италии 2, в России 2, в Великобритании 2, а также по одному в Швеции, Финляндии и Испании.
В Минздраве отметили, что в Украине не было ни одного подтвержденного клинически случая заражения.
В декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Напомним, ранее Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения, в том числе средств индивидуальной защиты, для помощи в борьбе с коронавирусом.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов