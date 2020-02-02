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В центре Одессы пятизвездочный отель отказывается заселять туристов из Китая из-за коронавируса.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, передает УНИАН.
В частности, одессит Борис Баркар разместил в Facebook фотографию объявления, установленного на стойке регистрации.
— Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено, - говорится в объявлении на русском и английском языках.
Как поясняет Баркар, пятизвездочный отель «Калифорния», расположенный на улице Еврейской, отказывается заселять граждан Китая.
По его словам, по всей видимости, это связано с коронавирусом.
— Однако такое объявление выглядит как дискриминация, - написал Баркар.
Напомним, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 14 тысяч 568 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом типа 2019-nCoV. Из них 305 – смертельные.
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В центре Одессы пятизвездочный отель отказывается заселять туристов из Китая из-за коронавируса.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, передает УНИАН.
В частности, одессит Борис Баркар разместил в Facebook фотографию объявления, установленного на стойке регистрации.
— Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено, - говорится в объявлении на русском и английском языках.
Как поясняет Баркар, пятизвездочный отель «Калифорния», расположенный на улице Еврейской, отказывается заселять граждан Китая.
По его словам, по всей видимости, это связано с коронавирусом.
— Однако такое объявление выглядит как дискриминация, - написал Баркар.
Напомним, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 14 тысяч 568 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом типа 2019-nCoV. Из них 305 – смертельные.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов