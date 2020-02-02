В центре Одессы пятизвездочный отель отказывается заселять туристов из Китая из-за коронавируса.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, передает УНИАН.

В частности, одессит Борис Баркар разместил в Facebook фотографию объявления, установленного на стойке регистрации.

— Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено, - говорится в объявлении на русском и английском языках.

Как поясняет Баркар, пятизвездочный отель «Калифорния», расположенный на улице Еврейской, отказывается заселять граждан Китая.

По его словам, по всей видимости, это связано с коронавирусом.

— Однако такое объявление выглядит как дискриминация, - написал Баркар.

Напомним, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 14 тысяч 568 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом типа 2019-nCoV. Из них 305 – смертельные.