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Российский «Газпром» принял решение сократить добычу газа на 6 % в связи с температурными показателями.
Об этом сообщает DW.
Снижение добычи в январе составило 6%, поскольку ранее «Газпром» планировал, что в это время будут более низкие температуры, составляя план добычи голубого топлива.
Таким образом, вместо 47,32 миллиардов кубометров, в январе «Газпром» добыл 44,3 миллиарда кубометров газа.
В «Газпроме» пояснили это тем, что при планировании объемов добычи газа заложили среднюю температуру на градус ниже прошлогоднего показателя. В то же время температура, по факту, оказалась на 5 градусов выше средней за последние три года и самой высокой за последнее десятилетие.
Ожидается, что в перспективе объемы и дальше будут сокращаться. Предварительно – до 13,3 миллиардов кубометров, в сравнении с нынешними 17,55 миллиардами кубометров.
Это объясняется и тем, что европейские потребители российского газа сделали большие запасы в европейских хранилищах до подписания транзитного контракта “Газпрома” с Украиной, которое произошло в декабре 2019 года, и теперь тратят запасы.
Напомним, в декабре в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой «Газпромом» «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
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Российский «Газпром» принял решение сократить добычу газа на 6 % в связи с температурными показателями.
Об этом сообщает DW.
Снижение добычи в январе составило 6%, поскольку ранее «Газпром» планировал, что в это время будут более низкие температуры, составляя план добычи голубого топлива.
Таким образом, вместо 47,32 миллиардов кубометров, в январе «Газпром» добыл 44,3 миллиарда кубометров газа.
В «Газпроме» пояснили это тем, что при планировании объемов добычи газа заложили среднюю температуру на градус ниже прошлогоднего показателя. В то же время температура, по факту, оказалась на 5 градусов выше средней за последние три года и самой высокой за последнее десятилетие.
Ожидается, что в перспективе объемы и дальше будут сокращаться. Предварительно – до 13,3 миллиардов кубометров, в сравнении с нынешними 17,55 миллиардами кубометров.
Это объясняется и тем, что европейские потребители российского газа сделали большие запасы в европейских хранилищах до подписания транзитного контракта “Газпрома” с Украиной, которое произошло в декабре 2019 года, и теперь тратят запасы.
Напомним, в декабре в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой «Газпромом» «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов