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Об этом глава ведомства сообщил в Facebook.
— Ключевая проблема — питание. На еду государственный бюджет тратит миллионы гривен, а ее качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И многие ее совсем не употребляют и питаются своим. Условия пребывания «пожизненных» удовлетворительные, они имеют возможность работать и неплохо вяжут, — уточнил Малюська.
По его словам, в отличие от СИЗО, колонии и исправительные центры могут зарабатывать деньги от хозяйственной деятельности, а потому их состояние и уровень содержания заключенных существенно лучше.
— Есть доступ к интернету, хотя только на одном компьютере (историю просмотров в браузере проверил — к соцсетям или порнофильмам доступа не было), — добавил министр.
Напомним, ранее региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного Врховной Рады Украины по правам человека в Николаевской области Вадим Жепало подвел итог работы деятельности регионального представительства и рассказал о правонарушениях, обнаруженных в местах несвободы за 2019 год.
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Об этом глава ведомства сообщил в Facebook.
— Ключевая проблема — питание. На еду государственный бюджет тратит миллионы гривен, а ее качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И многие ее совсем не употребляют и питаются своим. Условия пребывания «пожизненных» удовлетворительные, они имеют возможность работать и неплохо вяжут, — уточнил Малюська.
По его словам, в отличие от СИЗО, колонии и исправительные центры могут зарабатывать деньги от хозяйственной деятельности, а потому их состояние и уровень содержания заключенных существенно лучше.
— Есть доступ к интернету, хотя только на одном компьютере (историю просмотров в браузере проверил — к соцсетям или порнофильмам доступа не было), — добавил министр.
Напомним, ранее региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного Врховной Рады Украины по правам человека в Николаевской области Вадим Жепало подвел итог работы деятельности регионального представительства и рассказал о правонарушениях, обнаруженных в местах несвободы за 2019 год.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов