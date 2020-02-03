Об этом глава ведомства сообщил в Facebook.

— Ключевая проблема — питание. На еду государственный бюджет тратит миллионы гривен, а ее качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И многие ее совсем не употребляют и питаются своим. Условия пребывания «пожизненных» удовлетворительные, они имеют возможность работать и неплохо вяжут, — уточнил Малюська.

По его словам, в отличие от СИЗО, колонии и исправительные центры могут зарабатывать деньги от хозяйственной деятельности, а потому их состояние и уровень содержания заключенных существенно лучше.

— Есть доступ к интернету, хотя только на одном компьютере (историю просмотров в браузере проверил — к соцсетям или порнофильмам доступа не было), — добавил министр.

Напомним, ранее региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного Врховной Рады Украины по правам человека в Николаевской области Вадим Жепало подвел итог работы деятельности регионального представительства и рассказал о правонарушениях, обнаруженных в местах несвободы за 2019 год.