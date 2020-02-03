В сети появилась запись разговора диспетчерского аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании «Асеман Эйрлайнз», в ходе которого обсуждается попадание в украинский «МАУ» двух ракет.

Иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в борт самолета, передает «ТСН.Тиждень».

Полная расшифровка разговора:

Диспетчер: Доброе утро, «Украинские Международные Авиалинии» 752 (не четко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.

Диспетчер: После 6000 футов направление на Парок.

Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768.

Диспетчер: Доброе утро, 3768.

Диспетчер: «Асеман» 3768 (не четко), определить 3343 слева, уровень 110.

Пилот EP3768: Борт 3768, на связи.

Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768.

Пилот EP3768: Нет, сэр?

Пилот EP3768: Зона 320, для пролета активная?

Диспетчер: GPS (неразборчиво).

Пилот EP3768: По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?

Диспетчер: Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?

Пилот EP3768: Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.

Диспетчер: Сколько миль? Где?

Пилот EP3768: Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Диспетчер: Ничего об этом нас не информировали.

Диспетчер: Как выглядит? На что похож этот свет?

Пилот EP3768: Это точно свет от ракеты.

Диспетчер: Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?

Пилот EP3768: Возможно... А, нет, нет, со стороны города взлетела.

Диспетчер: Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.

Пилот EP3768: Хорошо. Становлюсь на курс посадки.

Диспетчер: «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием.

Диспетчер: «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием!

Диспетчер: «Украинские Международные Авиалинии» 752, как слышно?!

(запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа)

Диспетчер: «Асеман» 3768, 9000 (не четко), курс на посадку.

Диспетчер: «Асеман» 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите?

Пилот EP3768: Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это.

Диспетчер: Мы точно не знаем...

Пилот EP3768: На нашем курсе все нормально?

Диспетчер: Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.

Пилот EP3768: Дай Боже!

Напомним, 8 января, спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.