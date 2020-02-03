Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко высмеяла идею президента Владимира Зеленского о создании в Украине системы «инвестиционных нянь».

Об этом Виктория Москаленко сказала в эфире телеканала НИС-ТВ 31 января, сообщают НикВести.

Как известно, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более чем 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет. Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника, так называемую «инвестиционную няню». Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что таких «нянь» получат также инвесторы, которые уже работают в Украине.

По мнению главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко, такая инициатива является признаком коррупции.

— Мне очень режет слух, когда президент заявляет о том, что мы готовы принимать инвестиции и будет такая инвестиционная няня, и я вам скажу, когда я это слушала… Если у вас есть инвестиционная няня – это признак коррупции. Скажите мне пожалуйста, в каком развитом обществе и экономике есть такие инвестиционные няни? Нигде, нигде нет инвестиционных нянь! Эти няни – то ручное управление любым предприятием. «У вас Иванов, он ваша няня, все вопросы через него». Зачем? Если есть закон, если у нас действуют все единые правила для предпринимателей, для инвестиционных программ. Зачем мне еще ручная инвестиционная няня? Я не понимаю этого. Я хочу открыть бизнес, я действую по законам о регистрации ФЛП или ООО, я действую по налоговому кодексу, по другим, если есть согласование, например, если это ресторанный – это согласование тех служб. Зачем эта няня? Человек берет себе штат юристов, берет себе штат переводчиков и сам работает. Ему наоборот не нужно зарегулирование государством его бизнеса, что сегодня происходит, - сказала Виктория Москаленко.

Напомним, во время президентских выборов в 2019 году Виктория Москаленков комментариях в социальной сети Facebook назвала Владимира Зеленского «малоросом», призывая снять свою кандидатуру с выборов.

Во время визита Владимира Зеленского в Николаев в июле 2019 года Виктория Москаленко. отвечая на вопросы президента, сказала, что не считает его малоросом, а писала так, потому что поддерживала Петра Порошенко.